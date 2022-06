Feriado do Divino Espírito Santo foi adiado para o dia 23 de junho, em Paudalho

A Prefeitura do Paudalho, por meio do decreto municipal n° 261 de 03 de junho de 2022, adiou para o dia 23 deste mês o feriado do Divino Espírito Santo (padroeiro da cidade), que estava marcado para ser celebrado na próxima segunda-feira (06). O Decreto se aplica apenas aos servidores públicos municipais.

A mudança da data é em virtude do estado de alerta em que o Município de Paudalho se encontra devido os impactos das fortes chuvas, a fim de assegurar a população a devida prestação de serviços que o Poder Público dispõe.