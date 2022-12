Férias e verão: Quais os cuidados necessários com os pequenos?

Chega o mês de dezembro e junto com ele vem as preocupações das famílias, férias escolares e verão, qual a melhor programação? Apesar da turbulência que o último mês do ano traz, é preciso se organizar e manter a calma, é o que orienta a pediatra Patrícia Terrivel, “os últimos anos foram de muitas mudanças e conseguimos nos adaptar, agora finalizamos mais um ano, dessa vez com boa parte da população infantil com a vacinação contra Covid. Apesar dessa segurança, é preciso seguir alguns protocolos para que a diversão com os pequenos seja prazerosa”, comenta.

A médica ressalta que além da higienização das mãos, que precisa se tornar um hábito, é necessário cuidados como excesso de sol, alimentação e hidratação são essenciais nesse período.

Para alertar os pais, e ajudar nesse momento a dra. Patrícia listou alguns cuidados.

– Covid-19 Apesar da aceleração da vacinação o vírus continua, então a higienização frequente, manter o distanciamento e o álcool em gel como fiel companheiro, além de sempre conversar com os pequenos a importância desses cuidados.

– Hidratação: O calor provoca a desidratação se não houver o consumo de líquidos, especialmente a água. Não deixe de sempre levar uma garrafinha de água em todos os passeios nesses dias mais quentes. A água possui um papel fundamental no organismo da criança, melhorando diversas funções em seu corpo e equilibrando a temperatura.

– Exposição ao sol: Está calor, está sol, mas, é preciso atenção. A exposição ao sol deve ser das antes das 10h da manhã e depois somente a partir das 16h. O uso de protetor solar é essencial para proteger a partir dos seis meses. O uso de roupas com proteção UV e mesmo assim utilizar o protetor por baixo da roupa. Para os menores de seis meses que não podem usar protetor solar, a recomendação é ir bem cedo ou bem no final da tarde para a praia ou piscina. Outro item indispensável é o repelente para os maiores de seis meses, no verão a presença de pernilongos aumentam.

– Alimentação: Em dias quentes a alimentação precisa ser mais leve, dê preferência para legumes, saladas e frutas. Alimentos gordurosos e industrializados podem riscar do cardápio de verão. Uma alimentação saudável, rica em nutrientes além de ajudar na digestão, colabora na proteção de infecções.

“Seguindo esses cuidados básicos já é possível programar as férias em família, pensando na diversão e momento com os pequenos”, finaliza.