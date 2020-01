Férias escolares e alta temperatura exigem o uso seguro e eficiente da energia

Devido às férias escolares, durante os primeiros meses do ano normalmente as crianças passam mais tempo em casa. Aliado a isso, janeiro e fevereiro são meses onde a temperatura está mais elevada, o que, consequentemente, aumenta o consumo de energia elétrica nas residências. Para evitar surpresas que podem comprometer o orçamento, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) reforça orientações para o consumo eficiente e seguro da energia elétrica.



1 – Já comum entre as crianças e adolescentes, os aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e notebooks, devem ter uma atenção especial ao serem recarregados. A primeira ação, e a mais básica, é manter as crianças longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. Também é importante que o uso do aparelho seja suspenso durante seu carregamento e, após a carga estar completa, retirá-lo da tomada;

2 – O famoso “T” (benjamim) e extensões não devem ser utilizados, pois, além de sobrecarregar as tomadas, podem causar curtos-circuitos e incêndios. Opte por um filtro de linha (régua) para instalar os eletrodomésticos. No caso de tomadas, devem ser utilizados protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, caso muito comum devido à curiosidade das crianças;

3 – Geladeiras e freezers, muito comuns também em ambientes externos e próximos a piscinas, devem ser utilizados apenas com os pés calçados e nunca com o corpo molhado. Lembre-se que água e energia não combinam;

4 – A economia pode ser alcançada com pequenos ajustes no uso de aparelhos domésticos como, por exemplo, a limpeza regular do ar-condicionado e climatizador evita que o acúmulo de sujeira exija mais esforço do equipamento e maior gasto de energia. Outra atitude importante para a economia é alternar o uso do ar-condicionado com o ventilador, desligando o aparelho de maior consumo assim que o ambiente estiver resfriado e com uma temperatura confortável;

5 – Aparelhos com refrigeração também precisam de boa vedação, o teste com uma folha de papel é simples e importante para o caso de refrigeradores. Bastando colocar a folha e fechar a porta, caso o papel caia com facilidade, é hora de troca a borracha;

6 – Eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes. Se puder, substitua por aparelhos mais novos e com selo Procel de eficiência energética, que ajudam na economia de energia e redução das contas. Pesquisar modelos com potências adequadas à necessidade também ajuda no uso eficiente;

7 – A manutenção preventiva dos aparelhos eletroeletrônicos da residência ajuda a diminuir o risco de acidentes com eletricidade, esse cuidado garante o pleno funcionamento do aparelho, resultando em economia e no uso eficiente de energia elétrica.