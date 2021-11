Fernanda Paes recebe título de Cidadã Gloriense

A Câmara de Vereadores de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte do Estado, concederá o Título de Cidadã Gloriense para Fernanda Paes de Vasconcelos Borba, carinhosamente chamada por Nanda Paes, ex-secretária municipal de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude. À frente da pasta Fernanda Paes se destacou elevando todos os índices sociais acima da média nacional.

A autoria do projeto de Lei nº002/2021 que concede a mais alta comenda é do vereador Wellington Andrade (PSB). A concessão do título é justificada pelos serviços prestados pela ex-gestora.

A cerimônia da sessão solene será realizada nesta sexta-feira (05), às 17h, na Câmara de Vereadores de Glória do Goitá.

O evento deve contar com a presença de autoridades: prefeita Adriana Paes, deputado federal André de Paula (PSD), deputada estadual delegada Gleide Ângelo (PSB), secretário de Trabalho e Qualificação Profissional de Pernambuco Alberes Lopes, deputado estadual Henrique Queiroz Filho (PL). Além do desembargador do TRE Dr. Washington Amorim e o deputado estadual Joaquim Lira (PSD)e do presidente da CPRH Djalma Paes.

PERFIL

Fernanda Paes nasceu em Recife, é advogada formada em direito pela Unicap, com especialização em Direito Público e Direito Notarial e Registral. Casada com o tabelião Diego Borba, neto do ex-prefeito de Glória do Goitá, José Borba. Diego Borba é filho da tabeliã Taciana Borba e do empresário Domingos Sávio. Nanda é mãe da pequena Maria Fernanda Paes Borba.

Em sua trajetória profissional Fernanda Paes, atuou como estagiária na Procuradoria Federal Especializada – INSS da 5ª Região em Recife. Auxiliar administrativo na mobiliária Boa Esperança LTDA, gerente da Blue Vídeo Locadora. Trabalhou como Escrevente Autorizada no Cartório de Protesto 1º Ofício de Recife.

Em dezembro de 2017, foi nomeada secretária municipal de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude da Prefeitura de Glória do Goitá, função que exerceu até março de 2021.

HISTÓRICO POLÍTICO

Fernanda Paes de Vasconcelos Borda é de uma tradicional família política no município, filha mais velha é a primeira filha de Adriana Dornelas Câmara Paes e Ceciliano Ribeiro de Vasconcelos Júnior.

Entre 1989 a 1992 o seu pai Ceciliano Ribeiro Vasconcelos, mais conhecido por Dr. Júnior foi prefeito de Glória do Goitá.

O tio Djalma Paes teve dois mandatos de deputado estadual, entre 1991 a 1995 (PMDB) e 1995 a 1999 (PSB). Foi Presidente da Alepe e secretário estadual de Agricultura no Governo Arraes (PSB). E deputado federal de 1999 a 2003. Além de secretário de Planejamento da Prefeitura do Recife no Governo João Paulo (PT).

Em 1996 a sua avó Fernanda Dornelas Câmara Paes (PSB) (Dona Fernanda) foi eleita à primeira mulher prefeita do município (1997-2000). Em 2000 foi reeleita para mais um mandato (2000-2004).

No ano de 2008 o tio Djalma Paes, a avó Fernanda Paes e o irmão Neto Paes ambos do PSB foram eleitos prefeito, vice-prefeita e vereador de Glória do Goitá (2009-2012).

Em 2016 a mãe Adriana Paes (PR) foi eleita a prefeita e em 2020 reeleita no PSD para governar a Capital do Mamulengo.

Seguindo a trajetória política da família, assim como a avó Fernanda Paes e a mãe, Adriana Paes, foram eleitas prefeitas de Glória do Goitá, Nanda é a aposta para seguir a tradição .