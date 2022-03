Fernando Bezerra Coelho visita o presidente do TRE-PE

O senador Fernando Bezerra Coelho realizou, nesta quinta-feira (24), uma visita ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador André Guimarães. No encontro, o senador expressou seus cumprimentos e desejou ao magistrado sucesso na gestão à frente do Tribunal.

O senador também aproveitou a ocasião para se colocar à disposição do presidente da Corte nas demandas junto ao Congresso Nacional, incluindo as discussões sobre a alocação de recursos no Orçamento da União de 2023 e os projetos de modernização e gestão do TRE de Pernambuco.

Acompanharam a visita os desembargadores eleitorais Rodrigo Cahu Beltrão e Washington Luís Macêdo de Amorim.