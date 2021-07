Fernando Filho entrega ônibus escolares e anuncia novos investimentos para Feira Nova

A convite do prefeito Denilson Gonzaga, o deputado federal Fernando Filho (DEM-PE) cumpriu agenda, nesta segunda (5), em Feira Nova, no Agreste pernambucano. O parlamentar participou da entrega de cinco ônibus escolares ao município, fruto de emendas parlamentares de sua autoria, e anunciou a chegada de novos investimentos federais da ordem de R$ 2,8 milhões até o fim de 2021, bem como a entrega de novo maquinário agrícola.

Entre as conquistas anunciadas para Feira Nova, Fernando Filho destacou os recursos destravados para a pavimentação no valor aproximado de R$ 1,8 milhão. “Esse recurso é fruto de um grande contrato que está em execução em todo o estado. Em breve, essa frente de trabalho vai chegar ao Agreste e poderemos ver as máquinas trabalhando em Feira Nova”, destacou o parlamentar, revelando, em seguida, outra importante conquista: R$ 1 milhão via convênio direto entre a prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que também deverá ser destinado à pavimentação de ruas.

Os novos ônibus entregues pelo deputado Fernando Filho vão beneficiar cerca de 450 alunos tanto da zona rural quanto do perímetro urbano de Feira Nova. Ao todo, o transporte municipal contempla 1.900 estudantes diariamente, distribuídos nos três turnos de aulas.

“O Brasil foi o país que mais ficou sem aulas no mundo durante a pandemia. E o desafio da retomada não será fácil. O nosso papel é de incentivar esse retorno. É isso que estamos fazendo com a entrega desses cinco ônibus escolares”, pontuou o democrata.

“Os novos ônibus chegam como um incentivo importante para os estudantes neste momento em que estamos nos preparando para retomar as aulas presenciais, previstas para o próximo dia 13”, reforçou o prefeito.

Os anúncios realizados hoje em Feira Nova se somam a outras ações do deputado na área da saúde e na entrega de uma máquina retroescavadeira.

Fernando Filho concluiu a agenda do dia com uma visita ao Campus do IFPE, em Vitória de Santo Antão.