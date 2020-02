Fernando Filho visita pré-candidato em Bom Jardim

O deputado federal Fernando Filho (DEM) visitou o vereador e pré-candidato a prefeito José Gomes de Medeiros Filho (Jotinha, PSC), presidente da Câmara Municipal do Bom Jardim-PE, no domingo (9). O encontro serviu para analisar a conjuntura política local, visando o pleito programado para outubro deste ano. Jotinha aproveitou para solicitar do deputado uma emenda parlamentar para a aquisição de um aparelho raio-x para o município. Fernando confirmou o pedido.

Com o espaço tomado por amigos e familiares do anfitrião, Fernando Filho afirmou que tem orientado Jotinha a somar correligionários, intensificar diálogo com o povo, empresários, sindicalistas, professores e demais formadores de opinião da cidade, visando apresentar uma nova modalidade de gestão desejada pelo município de Bom Jardim, e assim alicerçar sua pré-candidatura a prefeito, contando, desta forma, com o seu total apoio.

“Uma candidatura deverá sempre representar a vontade popular, na esperança de dias melhores para a comunidade”, pontuou o deputado. Jotinha, atualmente no PSC, tem à sua disposição as legendas do DEM ou do MDB para migrar por ocasião da chamada “janela partidária”, programada para o período de 5 de março a 3 de abril do ano em curso. No pleito de 2018 Jotinha contribuiu com a expressiva votação que o deputado federal Fernando Filho obteve na Terra dos Pau D’Arcos. “A nossa pré-candidatura nasce de um sentimento que eu tenho percebido em todos os locais em que caminho. Vamos fazer essa construção, conversando com cada cidadão e cidadã do município, apresentando nossas ideias e a nossa disposição de administrar Bom Jardim com dedicação e respeito”, finalizou o vereador Jotinha.

Fonte: Blog do Dimas Santos

Foto: Stênio Cunha