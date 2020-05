Ferreiros confirma dois óbitos por COVID-19

A Secretaria de Saúde de Ferreiros divulgou no boletim epidemiológico, nesta terça- feria (05), dois óbitos de pacientes positivos para Covid-19. “Um dos óbitos aconteceu na segunda- feira (04) e foi do paciente que estava internado e em tratamento desde o dia 22 de abril em um hospital de Recife e o caso já havia sido confirmado no último dia 01 de maio (sexta-feira). Já o segundo óbito, aconteceu na terça- feira (05), e o paciente também estava internado e em tratamento em um hospital de Recife desde o dia 29 de abril”, informa a nota.

O boletim informa ainda que foram confirmados mais três casos positivos para Covid-19. Os pacientes são uma mulher, 34 anos, apresentou sintomas no dia 26 de abril; uma adolescente, 14 anos, apresentou sintomas no dia 27 de abril e uma criança, sexo masculino, 02 anos, apresentou sintomas no dia 25 de abril. Todos esses casos estão em isolamento domiciliar, tomando os devidos cuidados. “Todos os casos confirmados acima tiveram contato com uma pessoa que de início apresentou sintomas suspeitos e que posteriormente também teve seu diagnóstico confirmado para Covid-19. Os três pacientes apresentaram sintomas leves e estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe da Unidade de Saúde”, ressalta a Secretaria Municipal de Saúde.

INICIATIVA- A Prefeitura Municipal de Ferreiros, através da Secretaria de Administração, demarcaram círculos sinalizando nas proximidades da casa lotérica do município, como forma de melhor organizar, as filas para as pessoas que buscam o serviço de auxílio emergêncial sendo feita essa demarcação de 2 em 2 metros, como forma de prevenção no combate ao COVID-19.

HIGIENIZAÇÃO- A Secretaria de Saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus vem realizando higienização nos espaços públicos do município, como o Prédio do CRAS e CADÚNICO.