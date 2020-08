Ferreiros contabiliza 170 casos da COVID-19

A Secretaria de Saúde de Ferreiros divulgou no último Boletim epidemiológico – Covid-19, a confirmação de mais 05 casos positivos para Covid-19 no município.

Desses casos confirmados, 04 casos foram notificados como Síndrome Gripal (SG), onde os pacientes apresentaram sintomas leves e 01 caso foi notificado como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), onde o paciente permanece internado em hospital de Referência e em tratamento.

Ferreiros soma 170 casos positivos para Covid-19, dentre esses:

– 154 casos de Síndrome Gripal (SG) confirmados para Covid-19, ou seja, casos de pacientes que apresentaram sintomas leves, onde os 146 casos já evoluíram para recuperados e os outros 08 casos continuam em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas equipes das Unidades de Saúde.

– 16 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para Covid-19, ou seja, casos de pacientes que desenvolveram a forma mais grave da doença e necessitaram de internação hospitalar, onde 01 caso evoluiu para recuperado, 04 casos continuam hospitalizados em hospital de referência e os outros 11 casos evoluíram para óbito.

Além disso, foram descartados 263 casos que testaram negativo para Covid-19. No momento a cidade está com 12 casos em investigação, desses casos, 08 casos foram notificados como Síndrome Gripal e 04 casos notificados como SRAG e em internamento, onde todos aguardam resultado do exame.