Ferreiros publica decreto com medidas mais restritivas para combater a covid-19 no município

A administração municipal de Ferreiros, na Mata Norte, publicou um novo decreto municipal com medidas restritivas para combater o avanço da COVID-19.

Seguindo as novas recomendações fica autorizado o retorno das aulas presenciais para o ensino infantil e fundamental das escolas particulares da rede municipal e particular e do ensino médio para a rede estadual.

Fica proibido ascender fogueira em locais públicos e privados, incluindo também condomínios.

Até dia 15 de junho de 2021 ficam suspensos eventos e atividades no Município, independente do número de participantes, sendo proibida toda e qualquer reunião pública ou privada, assim como eventos de qualquer natureza, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitem, ainda que previamente autorizados, tais como shows musicais, paredões e similares, eventos esportivos, coletivos e amadores, cerimônias de casamento, aniversários, festas particulares, solenidades de formaturas, entre outros.

Ficam suspensas ainda atividades esportivas em locais públicos e o consumo de bebidas alcoólicas em praças públicas e calçadas. È considerado aglomeração a reunião de mais de cinco pessoas.

Para quem descumprir as determinações será aplicada uma multa diária de até cinco mil reais para pessoas jurídicas, a ser duplicado por cada reincidência. Além de multa diária de um mil reais para pessoas físicas, que forem pegas desrespeitando o decreto. Multa diária de um mil reais para pessoas que estejam infectadas, e sejam flagradas transitando injustificadamente pelo município.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado pela secretaria municipal de Saúde, Ferreiros registrou, desde o início da pandemia, 930 casos de pessoas infectadas pela covid-19, além de 17 óbitos e 793 curas clínicas.