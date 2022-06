Festa de São João exige decoração segura, fogos e fogueiras distantes da rede elétrica

Com a proximidade dos festejos juninos, os cuidados com a rede elétrica devem ser redobrados. A Neoenergia Pernambuco alerta para os riscos envolvendo energia elétrica, desde a instalação da decoração nas casas e nas ruas, até a realização de comemorações no período do São João.

Manter distância de fios elétricos e não soltar fogos de artifício na direção de postes e condutores de energia são cuidados indispensáveis. Da mesma forma, as fogueiras somente devem ser montadas e acesas longe da rede de distribuição de energia. O calor pode provocar curtos-circuitos e partir a fiação.

A decoração de ruas e praças também exige atenção. A Neoenergia adverte para que nunca se utilize postes ou fios elétricos na instalação das tradicionais bandeirinhas ou qualquer outro enfeite. Mesmo pendurados distante dos fios elétricos, a recomendação é que os adereços sejam confeccionados com materiais isolantes para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede.

A Neoenergia ressalta que ligações provisórias de energia para arraiais, barracas de comidas típicas e de fogos de artifícios apenas podem ser executadas por profissionais da concessionária. Para isso, basta se dirigir a uma agência de atendimento e fazer a solicitação. Ligações clandestinas, além de colocar em risco a vida de pessoas e prejudicar o fornecimento, é crime previsto no Código Penal Brasileiro.

A montagem e instalação de barraquinhas, camarotes, arquibancadas e palcos deve respeitar a distância de segurança da rede elétrica. Para esses tipos de estruturas metálicas são exigidos aterramentos elétricos. A recomendação é que esses serviços somente sejam executados por empresas habilitadas.Outro alerta da Neoenergia é contra o perigo de soltar balões. A brincadeira pode provocar incêndios ou acidentes graves se os balões caírem sobre redes de distribuição elétrica ou ainda sobre subestações de energia.

Nas residências, a Neoenergia também aponta cuidados. É sempre necessário evitar o uso de extensões e benjamins de forma permanente. Nunca se deve manusear equipamentos eletroeletrônicos como aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado. A distribuidora ressalta que todos esses equipamentos precisam estar devidamente aterrados.

Ainda dentro de casa, é importante respeitar os pontos de contato com a energia. Os bocais de lâmpadas, por exemplo, jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios.

Para aqueles que forem passar o período junino em residências que estavam há muito tempo fechadas, é interessante fazer uma revisão na rede elétrica. O serviço necessariamente precisa ser realizado por um eletricista qualificado.

Dicas de segurança

– Não solte fogos ou acenda fogueiras próximo à rede elétrica;- Cuidado ao pendurar as bandeirinhas na rua. Elas devem ficar distantes da fiação;- Ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em perigo;- Não monte arraiais próximo à rede de energia;- Ligações provisórias para o São João devem ser solicitadas à Neoenergia- Não solte balões. Eles podem causar graves acidentes se atingirem a rede elétrica ou subestações;- Estruturas metálicas devem estar devidamente aterradas;- Nunca manuseie equipamentos eletroeletrônicos com o corpo molhado.