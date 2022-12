Festa do Morro da Conceição, no Recife, se torna patrimônio cultural imaterial de PE

A Festa do Morro da Conceição, no Recife, recebeu o título de patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, nesta quinta-feira (1º). Foi unânime a decisão do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, que levou em consideração que o evento contribui para as tradições cristãs e o cenário cultural do estado.

Após dois anos com restrições por causa da pandemia da Covid-19, a celebração em homenagem à Nossa Senhora da Conceição começou na segunda-feira (28) e segue até o dia 8 de dezembro.

A celebração ocorre há 118 anos no Morro da Conceição, bairro da Zona Norte do Recife. Além da programação religiosa, com procissões e missas, a festa também conta com apresentações musicais.

O processo de reconhecimento do título começou em 2017, com um projeto de lei do deputado estadual Isaltino Nascimento (PSB). Um ano depois, uma mudança na lei de registro do patrimônio cultural imaterial do estado fez com que o procedimento tivesse que ser readequado.

O trâmite foi concluído pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) em outubro deste ano.

História

O monumento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1904, pelo então bispo de Olinda, dom Luiz Raymundo da Silva Britto. Desde então, o Outeiro da Bela Vista passou a ser conhecido como Morro da Conceição.

Exatos 70 anos depois, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Morro foi criada pelo arcebispo de Olinda e Recife da época, dom Hélder Câmara.

Em 2008, a igreja foi reconstruída, recebendo paredes de vidro, para que a imagem da santa pudesse ser vista de dentro e de fora da edificação. No dia 8 de dezembro de 2015, a igreja foi elevada à condição de Santuário Arquidiocesano.

A imagem da santa mede 3,5 metros de altura e pesa 1.840 quilos. Ela foi trazida da França em um navio em 1904. Vestida de branco, com um manto azul, a santa está de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça e esmagando uma cobra com os pés. A imagem foi restaurada duas vezes: em 2001 e 2014.

*G1PE