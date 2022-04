Festa do Trabalhadores de Glória do Goitá

A prefeitura municipal de Glória do Goitá realiza, através da secretaria de educação, cultura e esportes pelo departamento de eventos. A festa dos trabalhadores, no dia 1º de maio na praça de eventos , confira a programação a baixo: 16h – Feira de artesanato com apresentação do mamulengando alegria com a mestra Cida Lopes; 18h – Santa missa na igreja matriz; 19h – Benção aos trabalhadores e bingo na praça de eventos. Após o Bingo Show Musical com artistas da terra: Ws Pegado e Valdir som;