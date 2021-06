Festival de Cinema de Carpina ganha formato digital

Inicia hoje (25) a 3ª edição do Festival de Cinema de Carpina com o tema “O cinema mostra a imagem e eu mostro minha cidade ao mundo”. O homenageado é o cineasta Hsu Chien. A programação diversificada e inclusiva contempla além da exibição dos filmes, lives, oficina e sorteios.

Na mostra competitiva participam mais de 35 produções de vários lugares do Brasil, como longas na categoria de ficção e documentário, além de Curtas de ficção e documentário. Esses filmes disputarão a premiação nas categorias de melhor: ator, atriz, roteiro, direção, filme e fotografia. Os vencedores serão contemplados com o troféu “O Carpinteiro”, confeccionado pelo artesão paudalhese Vanduarte.

A novidade para esse ano é a realização digital da 3ª edição do Festival de Cinema. Diante da pandemia do novo coronavírus os organizadores optaram pelo formato online. Assim, as exibições serão transmitidas pelo site oficial do festival através do endereço cinecarpe.com.br e pelas redes sociais do evento. No site está disponível toda a programação.

Entre as atividades propostas está à oficina de roteiro de longa-metragem que será ministrada pelo cineasta e professor Fernando Mantelli.