Festival de Inverno de Garanhuns presta tributo ao Mestre Bio Caboclo

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) comemora 30 anos este ano. E para festejar a data, o evento presta uma homenagem especial ao Mestre Bio Caboclo, precursor da cultura popular na Zona da Mata de Pernambuco, que faleceu aos 62 anos, em decorrência de problemas de saúde, no mês de fevereiro. A celebração em memória a um dos importantes artistas do estado, será comandada pelo Grupo Cultural Caboclo, que é formado por familiares do artista: Mestre Josivaldo Caboclo e Josuel Caboclo; back vocal: Josenildo; e netos: Kaytielle, Kedma e Jesiel. A apresentação acontece sexta-feira (22), às 17h, no palco da cultura popular, no FIG, com acesso gratuito do público.

No repertório do show cultural, o público vai conferir a uma apresentação que passará pelas principais manifestações de cultura popular que Mestre Bio Caboclo teve influência, como maracatu rural, coco de roda, ciranda e viola. “ É um espaço para exaltarmos a memória e o legado cultural do nosso pai e avô. Ele já não se encontra entre nós, mas sua história jamais será apagada. Queremos manter vivo seu amor e paixão pela cultura popular, tradição que embala nossos corações e corre em nossas veias” afirma, emocionado, o artista Josivaldo Caboclo, que segue os mesmos passos do pai, como mestre de maracatu e coco de ciranda.

A apresentação cultural promete aquecer a noite fria da cidade de Garanhuns, colocando o público para cantar, dançar e se emocionar. “ Estou animado de, após dois anos, realizarmos este encontro, para festejarmos a arte, cultura e exaltar nossos ancestrais” finaliza. Ainda dentro da programação do FIG, o Mestre Josivaldo Caboclo fará uma participação especial ao lado do multi-instrumentista, Henrique Albino, no palco instrumental, a partir das 17h.

Agenda – Já no sábado, dia 23 de julho, o Mestre Josivaldo Caboclo comanda outra apresentação cultural. Desta vez, em frente à casa do saudoso Zé Caboclo, pai do poeta Bio Caboclo, na localidade de Nova Itaenga, na cidade de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte.

Biografia Mestre Bio Caboclo: Ele foi pioneiro na participação das brincadeiras de cultura popular da região. Desde a infância buscou trilhar sua vida dentro das tradições raiz, como mestre de maracatu rural, coco de roda, ciranda e viola. Natural da cidade de Glória do Goitá, mas consolidou sua carreira em Lagoa de Itaenga, município onde residia. Além disso, ingressou na vida política, cumprindo, entre os anos de 2021 e 2022, seu primeiro mandato como vereador da cidade de Lagoa de Itaenga, pelo (MDB).