Festival Delas incentiva empreendedorismo feminino

De 08 a 12 de março, serão oferecidas oportunidades de conexão, aprendizado, conhecimento e networking nos eventos do Sebrae Delas, Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, que já chegou à Pernambuco vem crescendo a cada dia. Essa iniciativa, apoiada realizada pelo Sebrae/PE, é um programa de aceleração ao protagonismo feminino com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres, fomentando a temática do Dia Internacional da Mulher. E para celebrar, vai acontecer o Festival Delas, com mais de 18 eventos totalmente remotos e, alguns deles, gratuitos.

No dia 08 de março, data dedicada ao Dia Internacional da Mulher, haverá também uma abertura nacional para a campanha do Festival Delas, com o presidente do Sebrae Nacional Carlos Melles, e o anúncio da parceria com a Maurício de Sousa Produções e a ONU Mulheres, às 10h. Logo depois, às 11h30, terá a conversa sobre o “Seu negócio digital: da ideia ao primeiro investimento”, com a diretora técnica do Sebrae em Pernambuco, Adriana Côrte; Bruno Quick; diretor técnico do Sebrae Nacional e convidados.

O Festival Delas objetiva incentivar a conexão entre mulheres e seus negócios, divulgação seus produtos e serviços, criando uma verdadeira rede de networking. Além disso, os conhecimentos oferecidos pelos eventos e parceiros presentes nos encontros entregam conhecimento, conteúdo de qualidade e tendências de mercado, para a preparação dessas empreendedoras no atual momento econômico do país.

Em Pernambuco, além da apresentação de quatro empreendedoras, que acontecerá às 19h, terá um bate-papo entre Roseana Faneco, do Instituto Mulheres do Brasil e Adriana Côrte, diretora-técnica do Sebrae/PE.

Com uma programação especial para incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino, todos serão focados na temática do Festival Delas. Entre eles, estão cursos, oficinas, palestras, workshops, e a apresentação, na abertura, dia 8, de quatro casos de sucesso de mulheres empreendedoras. São elas: Camy Moury, do Camy Beauty Club; Fabiola Subrinho, da Use Fabiola Subrinho; Geisiane Gomes, a Negralinda e Ani, da Go Girls, com sua ação social.

Empreendedorismo Feminino no Brasil – Pesquisa

Dados da pesquisa divulgada pelo Sebrae Nacional nesta quinta-feira, 04/03, revela que os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 atingiram em cheio as mulheres empreendedoras brasileiras. Números de um levantamento do Sebrae mostram que a crise interrompeu um movimento consistente, verificado desde 2016, de crescimento na representatividade das mulheres no universo do empreendedorismo no país. No terceiro trimestre do ano passado, a proporção de mulheres entre os donos de negócio caiu quase um ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2019.

No 3º trimestre de 2020 havia, segundo o Sebrae, cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil. Desse universo, aproximadamente de 8,6 milhões eram mulheres (33,6%) e 17 milhões, homens (66,4%). Em 2019, a presença feminina correspondia a 34,5% do total de empreendedores (o que representou uma perda de 1,3 milhão de mulheres à frente de um negócio).

Empreendedorismo feminino – Pernambuco:

Brasil – Distribuição das 8,6 milhões de empreendedoras por UF

PE – 349.544% = 4%

Mulheres no total de Donos de Negócios

33,6% (mulheres)

66,4% (homens)

Escolaridade das empreendedoras

29% ensino superior

39% ensino médio

24% ensino fundamental

1% sem instrução

7% mão informaram

Cor/Raça

Entre as empreendedoras, verifica -se maior promoção de pessoas brancas (51%), mas a proporção da raça/cor negra cresce no centro do país

PE – 67%

Faixa etária

As empreendedoras são mais jovens (53% tem até 44 anos)

61%

Posição no domicílio

49% das empreendedoras são chefes de domicílio

PE – 48%

Rendimento

Empreendedoras tem menor rendimento (61% ganham até 1 salário mínimo)

PE – 76%

Empregadoras / empreendedoras

Só 13% das empreendedoras são empregadoras ( contra 16% nos homens)

PE – 12%

Horas trabalhadas na semana no negócio

Empreendedoras trabalham menos horas por semana no negócio (59% trabalham menos de 40 hr/semana).

PE – 45%

Setor

As empreendedoras estão proporcionalmente mais presentes no setor de serviços (50%)

PE – 46% / Comércio – 30% / Agropecuária – 11% / Indústria – 14%

Setor de serviços – composição

As empreendedoras estão proporcionalmente mais presentes em alojamento (25%)

PE – 31%

Outros dados sobre o empreendedorismo feminino

Os homens estão mais endividados do que as mulheres: 38% deles têm dívidas/empréstimos, mas estão em dia, contra 34% delas. Já as mulheres são mais cautelosas em relação a contrair dívidas: 35% delas disseram que não possuem dívidas contra 30% dos homens.

A maior parte dos homens tem empréstimos bancários (46%) em relação às mulheres (43%). As dívidas com impostos/taxas também foram citadas por 16% dos homens e 13% das mulheres.

A maior parte das mulheres (51%) disse que não buscou empréstimo bancário para a sua empresa desde o começo da crise, enquanto 54% dos homens buscaram.

Serviço

Papo Delas – Inscrição: http://bit.ly/3sxXMtk

Canais Digitais de Atendimento Sebrae :

0800 570 0800

WhatsApp Sebrae: (81) 991946690

Portal Sebrae: https://www.pe.sebrae.com.br

APP Sebrae (IOS e Android)