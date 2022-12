 Festival reúne fazedores da cultura em Lagoa de Itaenga e Pombos￼

A cultura popular da Zona da Mata pernambucana tem encontro marcado, a partir desta quinta-feira, dia 15, até sábado, dia 17, nas cidades de Lagoa de Itaenga e Pombos. Música, oficinas, contação de histórias, teatro, cavalo marinho, pastoril, ciranda e bacamarteiros farão parte da programação do Festival Geração da Cultura Popular, realizado pela Organização Geração Futuro e pelo Ponto de Cultura Sanfona Cultural.

“Idealizado pela Geração Futuro, o Festival é resultado do trabalho de realização da Mostra de arte-educação, intitulada Ouve a Voz da Arte, que envolvia mestres e artistas iniciantes em apresentações culturais e rodas de diálogo. Agora, a Geração Futuro amplia pra que esse encontro intergeracional aconteça envolvendo diversos fazedores de cultura em uma programação ampla, proporcionando lazer, arte, educação e fortalecendo os fazedores da cultura popular do território”, explica Maria Suely, uma das produtoras do evento.

O festival reúne antigas e novas gerações em uma programação de múltiplas linguagens da cultura popular pernambucana, com a parceria do Centro Cultural Raio de Luz, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Lagoa de Itaenga.

Confira a programação completa:

15/12 – POMBOS



Local: Escola Professora Maria das Dores de Assunção Queiroz, Vila São José



9h – Apresentação da performance O Pastoril

10h30 – Contação de História (Livro: A Pescaria do Curumim e outros poemas indígenas. Autor Tiago Hakiy)

Local: Sede da Geração Futuro



13h30 – Oficina de Fotografia Digital

16/12 – LAGOA DE ITAENGA



Local: Biblioteca pública municipal de Lagoa de Itaenga



8h – Contação de história (Os olhos do Jaguar. Autor Yaguarê Yamã.)

8h – Oficina de iniciação teatral

10h – Cadeira de Balanço, com a Mestra Juremeira Dona Carminha e o Mestre maracatuzeiro Mieto.

14h – Apresentação do Espetáculo Que Abacaxi é Esse?, grupo de teatro Tubira-bá

16h – Apresentação da esquete teatral Flores da Vila Boa Esperança, grupo de Idosas do Projeto Verdeporto

Local: Escola Municipal Joaquim Bezerra, distrito de Camboa



9h30 – Oficina de Fotografia Digital

17/12 – LAGOA DE ITAENGA



Local: Palco na Praça Maria Aurora



20h30 – Apresentação do Cavalo Marinho Geração Encantada

21h30 – Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço

22h – Ciranda Beija Flor, Com Mestre Natal

23h – Didi do Acordeon

TEATRO NO IDOSOS – Fazer teatro aos 60 anos ou mais é a realidade de onze mulheres do Município de Lagoa de Itaenga, que estreiam nesta sexta-feira (16/12), durante a programação do Festival, com esquete teatral Vila das Flores. O Projeto Verdeporto, no teatro, é um trabalho inovador que tem apresentado indicadores de impacto e inspirações para um mundo de inclusão para com a pessoa idosa. Essa experiência de teatro tem ressignificado a história de vida de mulheres, trazendo motivação, gerando saúde, perspectivas, despertando sonhos que nascem ou se refazem. A apresentação acontece a Biblioteca Pública de Lagoa de Itaenga, às 15h30, apenas para convidados.

Sobre o esquete



Numa cadeira de balanço, às margens de um Rio, um sonho com os corpos celestes fazem Maria pensar no futuro de sua comunidade. Em meio a um ecossistema complexo, a Vila das Flores revisita memórias de mulheres que são mães, esposas, lavadeiras e personagens que fazem parte de um todo universal, que são parte da natureza.

Sobre o Projeto Verdeporto



Realizado pela Geração Futuro, por intermédio do Conselho do Idoso de Lagoa de Itaenga, o projeto tem o objetivo de envolver idosos/as na formação em Agentes de Desenvolvimento Ambiental, no reflorestamento e na arborização da cidade de Lagoa de Itaenga/PE, recuperando áreas degradadas, para a promoção da qualidade de vida e para um meio ambiente sustentável. Tem apoio do Banco Daycoval, Bayer, Elo, Simpar, Movida Locações, JSL, Suzano, Usiminas, Sonepar, Dimensional, Nortel e Simpress.