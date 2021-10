Filme sobre Frei Damião estreia nos cinemas do Nordeste no mês de novembro

O filme “Frei Damião – O Santo do Nordeste” definiu nesta sexta-feira (15) a data da estreia nos cinemas da região: dia 4 de novembro, um dia antes do aniversário do religioso capuchinho. O longa é dirigido pela cineasta pernambucana Deby Brennand e foi Hors Concurs no Cine PE de 2019, sendo exibido fora da mostra competitiva.

Com roteiro de Nadezhda Bezerra, o filme percorre a vida do Frei Damião de Bozzano, indo da juventude na Itália até sua morte em 1997, no Recife, após anos atuando como missionário no Brasil.

O longa também reúne relatos de milagres, que o levaram a ser chamado popularmente de o “Santo do Nordeste”.

O elenco conta com o ator Andrade Junior, brasiliense que interpretou o Frei Damião já idoso e faleceu em maio de 2019, e com a a atriz pernambucana Nínive Caldas, que vive uma mulher grávida que, precisando de ajuda para o parto, foi surpreendida pela ajuda e presença de Frei Damião, entre outros.

O filme participou de outros festivais além do Cine PE, sendo finalista na categoria melhor filme no festival Mirabile Dictu 2020, em Roma, na Itália, que faz parte dos festivais de cinema católico.

Também na última sexta-feira, foi lançado o trailer do filme.