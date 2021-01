Final de semana em Paudalho é marcado com dois casos de duplo homicídio

O domingo em Paudalho foi marcado pela violência. A Polícia Militar registrou dois casos de duplo homicídios.

A primeira ocorrência vitimou mãe e filha. O crime ocorreu na Av. Confederação do Equador, no Alto do Cruzeiro. As vítimas são Cosma Soares Ramos, 59 anos, e a sua filha Roselia Soares Ramos, 18 anos, que foram alvejadas por disparos de arma de fogo dentro de um quarto da residência delas. Segundo relatos dois homens, não identificados, chegaram em uma motocicleta, de placa e modelo não anotados, efetuaram os tiros e fugiram em seguida.

Na noite de ontem, na localidade de Chã de Barrinho, na zona rural, dois homens foram assassinados por disparos de arma de fogo. Não foram divulgados detalhes sobre o crime. Uma das vítimas, que não foi identificada, foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. O segundo homem é Pedro Caetano dos Santos Neto, 32 anos, e foi alvejado no peito e na cabeça.

A Delegacia de Polícia de Paudalho está investigando as ocorrências e vai verificar a ligação dos crimes.