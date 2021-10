Fiscalização da Adagro apreende carne irregular

Em ação conjunta com a Policia Militar, a Vigilância Sanitária, e um vereador defensor da causa animal, a Regional Caruaru da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) apreendeu 60kgs de carne em um ponto da zona rural no município de Caruaru, que funcionava clandestinamente.

As carnes que seriam comercializadas foram apreendidas pelos fiscais da regional de Caruaru por serem impróprias para consumo e foram destinadas ao aterro sanitário para incineração. O laudo da fiscalização produzido pela Adagro foi entregue a policia, que continuará com as investigações.

O fiscal agropecuário da Adagro, Nelson Paranhos, alerta à população sobre os cuidados que devem ser adotados para não se consumir carne clandestina. “Desconfie de carnes com um preço muito abaixo do mercado ou sem selo de origem. Se mantenha atento a estabelecimentos que vendem os alimentos a um preço mais barato do que o normal, independentemente de serem varejistas, atacadistas, lanchonetes, bares ou restaurantes, além de serem exigirem nota fiscal e observar se o alimento possui selo de inspeção ou a identificação acerca do local onde a carne foi processada”, afirmou.

Ele acrescenta que a carne irregular faz mal à população e pode trazer doenças e infecções graves. Ao encontrar indícios de carne clandestina, uma denúncia pode ser feita para os órgãos competentes. No caso da Adagro, denúncias podem ser feitas pelo número da ouvidoria: 0800 081 1020.