Fiscalização em rodovias que cortam PE é reforçada, mesmo com suspensão do carnaval no estado

Mesmo com a suspensão do carnaval e do ponto facultativo para servidores públicos de Pernambuco e de cidades do Grande Recife, a fiscalização em rodovias federais e estaduais será intensificada nas saídas da Região Metropolitana. As operações começam na sexta (12) e seguem até quarta (17).

As ações serão realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no período que seria de folia. Lombadas eletrônica serão desligadas para evitar congestionamentos.

A Operação Carnaval 2021 da PRF pretende aumentar a segurança em vários pontos das rodovias federais que cortam Pernambuco. De acordo com a corporação, serão intensificadas as ações de fiscalização e policiamento em horários e locais de maior movimentação de veículos.

As equipes devem se concentrar nas BRs 101, 232, 104, 423 e 428. A estimativa da Concessionária Rota do Atlântico é que cerca de 100 mil veículos circulem em direção ao Litoral Sul, entre a sexta e a quarta, segundo a PRF.

O principal foco, informou a PRF, é coibir infrações graves, que podem resultar em feridos ou mortes. Entre elas estão ultrapassagens em local proibido, embriaguez ao volante e uso irregular de motocicletas.

Durante as abordagens, serão verificadas condutas dos condutores e de passageiros. As equipes vão fiscalizar uso de cinto de segurança ou o dispositivo de retenção para crianças (bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação), bem como a documentação e o estado de conservação do veículo.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

As equipes também pretendem evitar assaltos, receptação de veículos roubados, porte ilegal de arma, contrabando e tráfico de drogas.

Estado

Nas estradas administradas pelo governo de Pernambuco, o Detran montará operações entre a sexta e a terça (16). O órgão mobilizará 150 agentes de trânsito, 30 viaturas e oito reboques para atuar em pontos estratégicos do Recife, Região Metropolitana e principais praias.

Também vão participar equipes da Operação Lei Seca, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv).

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a operação de fiscalização em rodovias estaduais começará nesta quinta (11) e segue até segunda (15).

Lombadas

A partir das 22h desta quinta, serão desligadas as lombadas eletrônicas instaladas nas rodovias PE-060, no quilômetro 16,63, em Ipojuca, e PE-035, nos quilômetros 7,3 e 7,9, em Itapissuma. Os equipamentos de fiscalização serão religados às 5h da segunda-feira.

Dicas de Segurança da PRF

Revise os principais itens do veículo antes de pegar a estrada

Planeje o melhor horário para viajar e o caminho a ser percorrido

Descanse bem e confira a documentação pessoal e do automóvel

Fique atento ao comportamento dos outros motoristas e pedestres

Mantenha uma distância segura dos demais veículos

Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que essa manobra não coloca em risco a segurança do trânsito

Em caso de emergência, ligue 191