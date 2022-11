Uma oficina cultural gratuita pensada para unir duas vertentes culturais – audiovisual e literatura. É a isso que se propõe a oficina Da Poesia Ao Vídeo, que será realizada em Goiana de segunda (14/11) até sexta-feira (18), das 14h às 18h, no Ateliê Valcira Santiago.

Ao longo de cinco dias, a realizadora audiovisual Eva Jofilsan vai conduzir atividades de interpretação de texto e de conhecimento a respeito de linguagens e estéticas sobre o gênero da Videopoesia. Após explanações teóricas, os participantes produzem um videopoema juntos e recebem certificado da atividade.

A oficina chega a Goiana após uma circulação pelo interior de Pernambuco durante o ano de 2022. O curso foi realizado em Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Afogados da Ingazeira, Jatobá, Arcoverde e Taquaritinga do Norte, com incentivo do edital Funcultural, por meio da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco.

As aulas têm início na próxima segunda (14), com participantes inscritos através das redes sociais, mas ainda restam vagas disponíveis para a atividade. Podem participar pessoas de qualquer idade, com ou sem experiência na área, mas que tenham afinidade ou interesse com audiovisual ou literatura. São bem-vindos artistas, poetas, professores, estudantes e público geral interessado na temática.