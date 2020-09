FormaSUS: PE abre inscrição para 87 bolsas integrais

O governo de Pernambuco lançou, neste sábado (19), o edital da seleção para o Programa de Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS) 2020. São oferecidas 87 bolsas integrais de estudo em oito cursos de graduação de nível superior em saúde, em 17 instituições privadas. As inscrições gratuitas começam na segunda-feira (21) e devem ser feitas até 4 de outubro, pela internet.

Segundo o estado, há oportunidades no Recife e em Olinda. Também são ofertadas vagas no interior: Caruaru e Belo Jardim, no Agreste, e Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

As vagas são destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas pernambucanas ou em instituições privadas, na condição de bolsistas integrais.

As bolsas integrais são uma contrapartida das instituições de ensino privadas, que utilizam as unidades da rede estadual de saúde como campo de estudo e prática para a formação de seus estudantes.

A cada 10 vagas que uma instituição particular solicita para estágio, uma bolsa integral é criada para alunos da rede pública, equivalente a 10%.

Segundo o estado, o FormaSUS ajuda a dar acesso à qualificação dos estudantes da rede pública, além de fortalecer a formação na área de saúde.

Por ano, mais de três mil alunos da rede privada utilizam os serviços estaduais para a realização do estágio curricular, segundo o governo.

Resultados

O resultado preliminar do certame deverá ser divulgado no dia 15 de outubro. Além das vagas em cursos superiores, lançadas anualmente, o FormaSUS-PE também disponibiliza, a cada dois anos, bolsas em cursos técnicos na área de saúde.

O próximo edital desta última modalidade será lançado no dia 2 de outubro. Desde o início do programa, em 2012, foram beneficiadas 1.564 pessoas com bolsas integrais.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

biomedicina (3)

enfermagem (50)

farmácia (5)

fisioterapia (13)

medicina (12)

nutrição (1)

odontologia (2)

tecnólogo em radiologia (1)

Inscrição

Para se inscrever, o candidato precisa preencher a ficha e informar a nota de cada componente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, 2018 ou 2019, já que a classificação levará em conta o critério de desempenho nas provas.

Além disso, devem ser anexados o certificado de conclusão de ensino médio (Ficha 19) e o certificado das notas do Enem, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).