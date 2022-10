Fotolivro “Afroecologia” retrata cuidado com a terra, feminismo e a resistência negra na Mata Norte de Pernambuco

A publicação reúne os registros fotográficos de dois anos das atividades agroecológicas realizadas no Sítio Ágatha, município de Tracunhaém

A fotógrafa profissional Jô Rodrigues realiza o pré-lançamento, no próximo dia 21, do fotolivro “Afroecologia”. O evento acontece, a partir das 19hs, na unidade do Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), localizado a Rodovia PE 50, Km 14, Campo da Sementeira, S/N, município de Glória do Goitá. Na ocasião, será realizada a formatura do Curso Técnico em Agroecologia.

O conteúdo da publicação tem como foco o registro fotográfico de dois anos das atividades agroecológicas realizadas, no Sítio Ágatha- município de Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco. O trabalho documental evidencia a luta feminista, documenta os temas étnicos- raciais, além de oferecer uma visão ampla e íntima da fotógrafa com a agroecologia. As imagens de Jô Rodrigues são o resultado de um olhar sensível e trazem em pequenas fatias instantâneas de tempo e espaço, o cotidiano e as paisagens do Sítio Ágatha.

São as diferentes formas de resistência que a fotógrafa captura que transformam seu trabalho em algo tão emblemático. É, portanto, pelas lentes e o ponto de vista afetivo de uma ativista social que o fotolivro revela cada temática relacionada à agroecologia. “O Afroecologia é resultado do registro fotográfico de dois anos das atividades de três mulheres negras, agricultoras e ativistas. Mãe, filha e avó. Uma família. E que sempre estão agregando outras pessoas e tornando essa família sempre maior e mais viva. A família do Sítio Ágatha. Luiza, Nzinga e Ágatha. As portas da casa, do coração e do abraço dessas mulheres sempre estão abertas para os que chegam, os que passam e os que ficam”, ressalta Jô Rodrigues.

A trajetória de luta e resistência do Sítio Ágatha torna esse espaço em um centro de referência e resistência de suas moradoras. Agora, através das imagens sua história está documentada e pode ser acessada de forma universal diante das possibilidades de leitura da fotografia. A expressão dos olhares, os detalhes dos objetos ou as paisagens simples do sítio, chamam a atenção em cada registro.

A escolha do título do livro é a junção das palavras África e agroecologia. “O termo Afroecologia sempre foi usado pelas meninas do sítio, Luíza e Nzinga. Devido sua ancestralidade, e por entenderem que muito do que se divulga hoje sobre agroecologia na verdade são práticas milenares desenvolvidas pelos indígenas e pelo povo preto de África, por isso o ‘afro’”, explica a autora.

“Afroecologia”é o primeiro livro publicado pela editora Origem Sustentável que surgiu a pouco mais de um ano e renova seu compromisso de produzir conteúdo relacionado à sustentabilidade ao falar de processos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O Projeto gráfico e a diagramação são assinados pelo também jornalista Márcio Scheppa. São 126 páginas com mais de 100 fotografias coloridas. Para a fotógrafa “as imagens nos convidam a participar de uma luta que não pode ser apenas das mulheres do Sítio Ágatha, mas de quem almeja viver em um mundo justo, igualitário e fraternal”. O fotolivro tem o apoio da FUNDARPE, através do Edital Funcultura 2021.

Sítio Ágatha – A história do Sítio Ágatha começa no ano de 1997 quando cerca de 300 famílias organizadas pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) ocuparam as terras do Engenho Prado, ao longo da PE 41, no município de Tracunhaém. Após anos de luta pelo território conseguiram construir o Sítio Ágatha. No ano de 2005, conquistaram a posse legalmente reconhecida como assentamento da Reforma Agrária de Chico Mendes I. Atualmente o local é um espaço de resistência do povo negro, trabalha a temática étnico- racial, questões de gênero e a agroecologia.

A fotógrafa- Jô Rodrigues é fotógrafa e escritora e dedica-se a fotografar panoramas naturais e sociais. É natural do Estado do Espírito Santo, mas vive em Pernambuco. Em 2018, já na cidade de Recife, começou a fotografar árvores como hobby. Entre um curso e outro de fotografia tentando encontrar um caminho nessa nova arte, ela se apaixonou pelo registro da natureza e pela fotografia documental.

Vendas- O fotolivro “Afroecologia” está sendo comercializado ao valor de R$40,00 para reservas no pré- lançamento. No dia do lançamento estará disponível ao valor de R$50,00. A proposta é que 50% do valor arrecadado e 50% da tiragem do livro sejam repassados ao Sítio Ágatha que poderá comercializar os exemplares posteriormente a seu critério. Além do livro, também estão sendo comercializando dois modelos de cartões postais no valor de R$3,00, para a pré- venda, e R$5,00 no dia do pré- lançamento. Link para compra: https://sacola.pagseguro.uol.com.br/c139b0cb-f742-4bfd-bb16-70fdcf9ef6e0