Funarte lança editais para diferentes linguagens artísticas

A Fundação Nacional de Artes – Funarte publicou cinco diferentes editais nesta semana, para incentivo a projetos relacionados a várias linguagens artísticas. A Fundação vai investir um total de R$ 4.050.000 nas ações de fomento. São elas: Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021, com investimento de R$ 2 milhões; Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual, com R$ 870 mil; XVI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, com R$ 530 mil; 10ª edição do Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, com R$ 150 mil; e a XXIV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com R$ 500 mil.

No dia 8 de setembro, quarta-feira, a Funarte lançou quatro concursos, voltados ao circo, dança, fotografia e artes plásticas, com inscrições abertas até 25 de outubro. No dia 9 de setembro, quinta-feira, publicou o edital direcionado à música, com inscrições até 24 de setembro. As inscrições para todos os concursos e chamadas da entidade são gratuitas e podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.funarte.gov.br, na página de Editais.

A Funarte também abriu chamamentos públicos para a ocupação de alguns de seus espaços culturais, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram lançadas duas chamadas para a Funarte MG, em Belo Horizonte; uma para a Funarte SP, na Capital do Estado; e outra para o Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro (mais informações na página de Editais). Até o final do ano, a instituição prevê mais investimentos, incluindo novos editais e ações para preservação e difusão de seu acervo.

Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021

Totalizando R$ 2 milhões em investimentos, com R$ 1.960.000 direcionado aos prêmios e R$ 40 mil aos custos administrativos, o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021 vai selecionar 40 iniciativas de circos itinerantes e 20 grupos circenses (trupes, companhias e coletivos). Podem participar do processo pessoas jurídicas do ramo cultural (exceto microempreendedores individuais, órgãos públicos ou fundações).

Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual

A Fundação também realiza o Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual. Serão distribuídos R$ 820 mil para 25 companhias de dança, das cinco regiões do Brasil. As propostas devem ter como concepção cênica a acessibilidade. Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, tais como cooperativas, produtoras, companhias ou grupos de todo o país. Os espetáculos devem ser apresentados em formato virtual, em vídeos com duração entre 40 e 90 minutos, contendo recursos de audiodescrição e interpretação em Libras. O total de investimento no concurso é de R$ 870 mil.

XVI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia

Profissionais e pesquisadores da fotografia também serão contemplados pela Funarte. A instituição vai selecionar 50 projetos nessa área, por intermédio do XVI Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia. Os trabalhos devem contemplar, no mínimo, uma das linhas de produção citadas no edital, tais como “livre criação”, fotojornalismo e produção acadêmica. Cada iniciativa receberá uma premiação de R$ 10 mil. Para o programa, a Funarte emprega um total de R$ 530 mil, sendo R$ 500 mil destinados às premiações.

10ª edição do Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça

A Funarte abriu inscrições para a 10ª edição do Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça. Pela primeira vez, o processo seletivo será exclusivamente direcionado a formas de arte produzidas por meio digital. São elas: arte sonora, escultura, poesia, arte cibernética, bioarte, “net-art”, “glitch-art”, arte imersiva (AR, VR e MR), “pixel art” (arte pixel) e “game-art” (arte para jogos — no caso, eletrônicos), entre outras expressões. Serão contempladas oito iniciativas. Cada uma delas receberá R$ 15 mil, o que totaliza R$ 120 mil em prêmios. O total destinado ao edital é de R$ 150 mil.

XXIV Bienal de Música Brasileira Contemporânea

A Funarte publicou ainda o edital XXIV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com um investimento total de R$ 500 mil. Ele é voltado para a inscrição de compositores e obras musicais para integrarem a programação de concertos da XXIV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, a ser realizada entre os dias 14 e 21 de novembro de 2021. A análise de selecionados será feita por uma comissão formada por “músicos de notória capacidade”.

Para mais informações sobre editais e chamamentos públicos da Funarte, acesse: www.funarte.gov.br.