Funase de Caruaru registra princípio de rebelião

Na noite de ontem (22/04), por volta das 23h, a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) registrou um princípio de rebelião no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Caruaru.

A Polícia Militar (PM), por meio do 4º Batalhão e do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), foi acionada para conter a rebelião. Os detentos fizeram um buraco na parede e atearam fogo para dificultar o trabalho dos agentes socioeducativos e dos policiais.

Com a presença do Corpo de Bombeiros, o fogo foi apagado. Ninguém ficou ferido, mas houveram duas fugas. A PM faz buscas aos dois internos que conseguiram sair pelo buraco. Até o momento eles não foram encontrados. Outros três envolvidos no tumulto já foram identificados e serão encaminhados à Polícia Civil.

Além disso, haverá investigação interna promovida pela Corregedoria da Funase para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.

Foto: Renan Vasconcelos