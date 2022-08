Funcionários da Câmara Municipal de São Vicente Ferrer recebem novos fardamentos

Os funcionários servidores da Casa Benigno Moura, em São Vicente Ferrer, contam com novo uniforme, desde a ultima segunda-feira( 15). De acordo com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente Ferrer, o vereador Josivam Silva, a iniciativa representa o novo plano de organização institucional que a gestão legislativa vem focando.

Além do trabalho de valorização do servidor público, a presidência da Câmara também tem investido na modernização da Casa, através de investimentos em novos equipamentos de informática e em mobiliários com o objetivo de deixar a “Casa do Povo” mais moderna e acolhedora para a população vicentina.

“Nosso trabalho vem sendo pautado pelo diálogo e pela excelência dos serviços. Esta Casa, cada vez mais, será vista como a Casa do Povo Vicentino, pois é pelo povo e para o povo que estamos desenvolvendo este trabalho de servir à população com projetos e ações que contribuam com o desenvolvimento do município”, declarou o presidente da Câmara , Josivan Silva.