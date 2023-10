Fundarpe dá início ao processo de tombamento da Usina Santa Terezinha, em Água Preta

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) deu início, nesta sexta-feira (29), ao processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico da Usina Santa Terezinha, localizado no município de Água Preta. Com a abertura do processo e até a conclusão do processo, estão asseguradas à Usina Santa Terezinha os mesmos direitos de um bem tombado.

As áreas da Usina Santa Terezinha que compõem o processo de tombamento são a Área Operacional, que conta a história da transição dos engenhos para as usinas de açúcar e da economia canavieira em Pernambuco; e a antiga Vila Operária, que ainda preserva sua configuração urbanística, com casario remanescente da década de 1920.

Divulgação

O Conjunto Arquitetônico da Usina Santa Terezinha fica localizado no município de Água Preta

“O próximo passo do processo de tombamento será a realização de um levantamento detalhado, realizado pela Gerência de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe, que irá buscar informações para fundamentar o parecer técnico a ser apresentado ao Conselho Estadual de Preservação Cultural”, explica Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Este é o primeiro caso de tombamento de uma usina em Pernambuco. Sua relevância histórica se configura por ter mantido seu parque industrial de pé após a desativação, bem como grande parte do seu casario original da década de 1920.

Divulgação

Sua relevância histórica se configura por ter mantido seu parque industrial de pé após a

A salvaguarda deste conjunto arquitetônico segue a orientação da legislação estadual, por meio da Lei nº 7.970/1979 e Decreto nº 6.239/1980, que instituem e regulamentam o Tombamento de Bens pelo Estado de Pernambuco.

Usina de Arte – A iniciativa surgiu há seis anos com o objetivo de levar para comunidade da antiga indústria açucareira uma nova forma de ocupação socioeconômica.

“O projeto Usina de Arte inicia promovendo trocas de ideias com professores da rede escolar e habitantes locais tentando identificar trilhas possíveis de serem seguidas para oferecer a essas comunidades um novo horizonte de vida além do que eles entendiam como único caminho possíveis”, descreve o pedido de tombamento assinado pela Associação Socioambiental e Cultural de Jacuípe, responsável pela gestão da Usina da Arte.

Divulgação

O conjunto arquitetônico conta a história da transição dos engenhos para as usinas de açúcar e da economia canavieira em Pernambuco

“Implantamos um parque artístico botânico que se tornou referência em toda região Nordeste e do País. Como consequência, vimos atraindo um crescente fluxo turístico fazendo girar a economia local por meio dos empreendimentos desenvolvidos pela comunidade, capturando o potencial econômico gerado por este movimento”, ressalta Bruna Queiroz, presidente da Usina de Arte.

Atualmente as ações desenvolvidas pelo projeto, em conjunto com a comunidade, envolvem escola de música, biblioteca, laboratório de fabricação digital, empreendedorismo e educação ambiental, entre outras atividades.