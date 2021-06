Fundarpe emite nota de pesar pelo falecimento do Mestre Zé de Vina

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) expressam profundo pesar pela passagem do mestre mamulengueiro Zé de Vina, que faleceu na madrugada desta quarta-feira (16), vítima de infarto.

Aos 81 anos, José Severino dos Santos (Zé de Vina) nasceu em Glória do Goitá, município pernambucano com forte ligação com o mamulengo. Seu trabalho é uma referência para quem estuda o tema, sendo o último dos mestres mamulengueiros da primeira geração surgida em Pernambuco.

“Como brincante, ele deixou seu legado numa arte tão importante como é o mamulengo. É umas das primeiras manifestações artísticas que nos encanta quando crianças”, comentou o secretário de Cultura do Estado, Gilberto Freyre Neto.

“Zé de Vina é um desses mestres da cultura popular que enche o pernambucano de orgulho por sua dedicação a arte de encantar através dos bonecos. Ele enchia as noites inteiras de alegria e ainda em vida teve seu legado reconhecido por todos fazem a cultura”, declarou Marcelo Canuto, presidente da Fundarpe.