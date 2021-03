Futebol continuará a ser disputado no Estado mesmo após decreto de quarentena

O futebol não vai parar por conta da pandemia da Covid-19. Nesta segunda (15), o Governo de Pernambuco determinou que a partir da próxima quinta-feira (18), até o dia 28 de março, todo o território estadual entrará em quarentena, sendo permitidas apenas atividades essenciais. Competições esportivas estão incluídas na lista de proibições, mas o Estado informou que a modalidade será exceção, com os treinos e jogos acontecendo normalmente.

“Os campeonatos profissionais não serão paralisados. Seguirão cumprindo os protocolos atuais, sem público e com as testagens. As modalidades paralisadas serão as amadoras”, afirmou o Procurador Geral do Estado de Pernambuco, Ernani Médicis.

Sendo assim, o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil poderão ser disputadas pelos clubes locais. Se a proibição atingisse o futebol, o Estadual teria quatro partidas adiadas, sendo uma pelo complemento da terceira rodada e três pela quarta rodada. O Nordestão também teria que remarcar ou alterar de local quatro confrontos, válidos pela quarta e quinta rodadas.

Retrô, Salgueiro, Santa Cruz e Sport também poderão jogar nesta quarta (17). A Fênix encara o Brusque, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil. Também no mata-mata nacional, o Carcará recebe o Corinthians, no Cornélio de Barros, enquanto o Tricolor visita o Ypiranga/AP, no Antônio Accioly. Na Ilha do Retiro, o Sport duela com o 4 de Julho/PI, mas pela Copa do Nordeste.

*FolhaPE