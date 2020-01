Galo gigante terá fantasia com mil discos de vinil

Feito a partir do trabalho de artesãos e crianças de cinco estados do Brasil, o projeto da alegoria do galo gigante do carnaval de 2020 tem como tema “Galo circense de olho no futuro”. A escultura exalta a co-criação e a reciclagem e, neste ano, leva em sua confecção cerca de mil discos de vinil.

Com 28 metros de altura e sete toneladas, 800 quilos a mais que em 2019, a alegoria é um dos símbolos do carnaval de Pernambuco. Tradicionalmente, ela é montada na Ponte Duarte Coelho, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

Aproximadamente metade dos discos de vinil utilizados na confecção serão enviados para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais.

Este ano também é o primeiro em que o galo ficará iluminado durante a noite, com 38 placas de LED espalhadas pelo corpo. Segundo o designer e artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pelo projeto, a tentativa é valorizar o elo entre o passado, presente e futuro.

“Importante saber que não adianta a gente se divertir, sem se preocupar com o amanhã. Desenvolvimento sustentável e a referência ao circo são alguns dos elementos que trouxemos. Ano passado a gente trouxe a referência do galo artesão e agora, ele se junta à memória do circo, que tem essa coisa da cenografia, na vestimenta, no ambiente, na luminotécnica. O galo é do dia, da noite. É o galo artesão que visita o circo e está de olho no futuro”, afirmou.

Discos de vinil serão usados na alegoria gigante do Galo, no Recife — Foto: Pedro Alves/G1

A estrutura base do galo gigante é a mesma que foi utilizada no ano anterior. O que muda, segundo o artista plástico, são os elementos visíveis aplicados à escultura.

Os discos utilizados na confecção da fantasia do galo, que vão atuar como lantejoulas gigantes, serão pintados em 20 oficinas de arte com crianças de 3 a 12 anos de idade. Esse material, considerado “lixo tecnológico”, foi obtido por meio de doação. Além disso, o artesão responsável disse que, ao menos 70% da estrutura do galo em 2019 foi reutilizada.

No projeto, além da inspiração circense, há referências à literatura de cordel e a xilogravura de J. Borges, homenageado do Galo da Madrugada de 2020. Elementos como a grafitagem também estarão presentes.

As placas de LED vão se juntar aos discos pintados e outros coloridos na fantasia. Além disso, a cauda da escultura, que tem cerca de oito metros de comprimento, conta com movimento, a partir do próprio vento, sem a necessidade de eletricidade.

Além da participação das crianças de outros estados, na montagem das “lantejoulas”, também está prevista a participação de pessoas de outros estados, que mandarão artes feitas em qualquer lugar do mundo para serem projetadas pelas placas de LED.

Pelo segundo ano consecutivo, a montagem do galo começa na terça-feira da semana pré-carnavalesca, no dia 18 de fevereiro, para que a escultura passe mais tempo na Ponte Duarte Coelho.

*G1PE