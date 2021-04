Galpão das Artes abre minimuseu de brinquedos populares em Limoeiro

O Centro de Criação Galpão das Artes, localizado em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, inaugura o Minimuseu Dona Daluz nesta terça-feira (20). O espaço guarda um acervo de brinquedos populares do Nordeste.

Entre as peças do museu, estão brinquedos como mané gostoso, bonecos articulados, mamulengos, potes de barro, bolas de gude, pipas, bonecas de pano, rói rói e pião de madeira. Esse tipo de objeto já vinha sendo utilizado pelo Galpão das Artes em ações educativas com crianças.

O nome do novo espaço é em homenagem à Dona Daluz, artesã de Limoeiro já falecida. Ela utilizava palha de milho para fazer petecas e bonecas. Durante a inauguração do museu, serão recolhidas doações de alimentos e materiais de higiene para as famílias do Programa Arte Educação do Galpão das Artes.

A abertura oficial, voltada apenas para convidados, será em dois horários: às 8h30 e 16h. Recebendo um número limitado de 25 visitantes, o museu segue as medidas de segurança sanitária orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).