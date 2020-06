Galpão das Artes arrecada alimentos para as famílias do Circo Palhaço Maluquinho

Os circos estão entre os setores culturais que mais foram afetados pela pandemia do novo coronavírus. Famílias que dependem de apresentações para sobreviver, passam por dificuldades diversas. Foi pensando nisso que o Pontinho de Memória Galpão das Artes se mobilizou para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Os itens arrecadados foram entregues ao Circo Palhaço Maluquinho do município de Aliança.

“Se paramos para pensar nas melhores lembranças que tivemos na nossa infância eu duvido que alguma delas não esteja intimamente ligada a qualquer manifestação de arte que seja. O circo por exemplo, para as crianças é um lugar mágico,um lugar de sonhos, um lugar onde o impossível pode acontecer bem diante dos seus olhos”, diz um trecho da proposta do Galpão das Artes.

“Esse lugar onde o riso e a alegria superam a dor, onde a maquiagem do palhaço é capaz de disfarçar toda tristeza e dor”, portanto agora é a hora de retribuirmos os momentos de felicidade.

“O Pontinho de Memória Galpão das Artes mais uma vez cheio de emoção vem renovar o pedido de apoio e empatia neste momento tão difícil para nossos companheiros artistas do Circo Águia de Asa, que devido a impossibilidade de promover seus espetáculos tem passado por momentos difíceis. O amor pelo picadeiro, pela alegria contida em cada olhar dos que fazem a Arte circense não pode perder o brilho. Vamos mais uma vez nos unir para que a nossa Arte não morra de inanição, de tristeza, de desamor. E quando tudo isso passar poderemos sorrir ao perceber que nós passamos por tudo isso juntos na solidariedade, no amor e na responsabilidade social que juntos também lutaremos para construir”.