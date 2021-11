Galpão das Artes oferece programação para o público infanto juvenil aos domingos de Novembro

DOMINGO NO GALPÃO é uma programação criada pelo Centro de Criação Galpão das Artes nesta retomada das atividades culturais. O foco é o público infanto juvenil nesta programação que ocorreu durante todo o mês de outubro com apresentações de Histórias Para Voar … com direção de Charlon Cabral. Ao término das sessões as crianças ganham livros que incentivam à leitura.

Neste final de semana dia 21 de novembro e 28 de novembro, sempre aos domingos às 17hs com ingressos no valor de R$ 15,00 (quinze reais) promocionalmente com o espetáculo Mateus, O Sonhador, com o ator Francisco Domingos. A programação conta com a parceria do SATED-PE que enviará atrações circenses, como mágico e malabarista.

O Centro de Criação Galpão das Artes fica localizado à rua Vigário Joaquim Pinto, nº 465, no centro de Limoeiro.

SINOPSE

Para quem nunca tirou aquela soneca depois do almoço, pode ir embora, que esse espetáculo não é para você! Em uma mistura gostosa entre sonho e realidade, Mateus entra em uma aventura sonhada (ou talvez em um sonho aventureiro) para tentar ajudar seu amigo, o boi Mimoso Estrela, de não ter a língua comida por sua gravida esposa, Catirina. Em meio a uma viagem de trem, jardins a serem salvos e terras imaginárias, Mateus convida todos a sonhar com ele durante essa deliciosa brincadeira.

Ficha Técnica:

Dramaturgia – Cia. TANTO de Teatro

Elenco – Francisco Domingues

Cenografia e Adereços – Cia. TANTO de Teatro

Figurino – Nisdei Duarte

Confecção Bonecos – Maria Oliveira

Maquiagem – Rosinha Galvão

Iluminação – Gabrielle Suamy

Direção Musical e Sonoplastia – Andrea Guimarães

Consultoria técnica de manipulação de bonecos – Maria Oliveira.

Produtores – Andrea Guimarães, Francisco Domingues e Gabrielle Suamy

Foto: Chico Domingues