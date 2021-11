Galpão das Artes recebe a Condecoração Paulo Freire

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (Consuni UFPE) aprovou a concessão da Condecoração Paulo Freire a cinco instituições e três pessoas físicas durante sessão extraordinária realizada na manhã desta terça (23). As instituições contempladas são o Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas (Caatinga), o Centro de Criação Galpão das Artes, o Centro de Formação Paulo Freire (CFPF) do Movimento Sem Terra (MST/Fazenda Normandia), o Centro de Saúde Alternativa Muribeca (Cesam) e a Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire). As pessoas físicas são o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno Araújo; o cineasta e crítico de cinema Kleber Mendonça Filho e a professora do Centro de Educação (CE) Maria Eliete Santiago.

As candidaturas foram recomendadas por uma comissão de avaliação que integra as comemorações do centenário do nascimento do educador recifense na UFPE. A comissão protocolou, no total, 12 candidaturas em resposta à chamada pública divulgada em 31 de agosto.

A seleção levou em conta critérios como contribuição ao desenvolvimento para as áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia, além de atividades inspiradas em Paulo Freire ou que se aproximam de princípios e valores originários do pensamento freireano.

Também foi considerada, na escolha das propostas, a distribuição geográfica dentro do Estado, de forma a contemplar candidaturas do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana. A cerimônia de entrega das medalhas será realizada no próximo mês, em data a ser definida.