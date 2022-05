Galpão das Artes recebe o Projeto Histórias de um Pano de Roda em Circulação

Nos dias 05 e 06 de maio o Centro de Criação Galpão das Artes, em Limoeiro, receberá o Projeto “Histórias de um Pano de Roda em Circulação”, que é uma realização da Cia Brincantes de Circo, foi contemplado pelo PRÊMIO FUNARTE DE ESTÍMULO AO CIRCO 2021 e conta com o apoio do SESC Ler Goiana e do Centro de Criação Galpão das Artes.

O Projeto, vem propor ao público, uma reflexão sobre a arte circense e a importância artística e cultural do circo no Brasil, através da apresentação do espetáculo e de um bate papo com o público, após cada apresentação.

“Histórias de um Pano de Roda” é um espetáculo documental que convida o público a conhecer a paixão que mantém esses artistas em estado de resistência. Costurado com depoimentos de circenses, o espetáculo expõe os bastidores da luta de artistas invisibilizados pelo preconceito, o descaso e a exploração. Tudo atravessado de ternura e gratidão entre os protagonistas que evocam nomes que encantaram, e ainda encantam, gerações, como Picolino, Cascudo, Carequinha, entre outros.

A dramaturgia, assinada por Ceronha Pontes, gira em torno de um velho palhaço que entrega paciente e generosamente seus conhecimentos e seu acervo a um jovem que lhe acompanha desde criança. Passando a história adiante ele afirma: “Preste atenção. A corda bamba da vida vai te derrubar muitas vezes. Na queda pegue impulso”. E diz mais: “Palhaço não morre. O circo também não há de morrer”.

Mestre e aprendiz, uma metáfora do movimento da vida, que se refaz à revelia da ação destruidora do capital.

FICHA TÉCNICA

Realização: Cia. Brincantes de Circo

Produção executiva e direção circense: Bóris Trindade Júnior (Borica)

Encenação, dramaturgia e canções: Ceronha Pontes

Atuação: André Ramos e Bóris Trindade Júnior

Operação de luz: Beto Trindade

Operação de Som: Davison Wescley

Assistente de produção: Jerlâne silva

Social Mídia: Thais Silva

SERVIÇO

GOIANA – 29 de abril (02 sessões) – Às 16:00 e às 19:00h

SESC LER GOIANA

R. do Arame, s/n – Centro, Goiana/PE

LIMOEIRO – 05 e 06/05 às 19:30h

CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES

Rua Vigário Joaquim Pinto, 465, Limoeiro/PE

Entrada gratuita sujeita a lotação do teatro.

Mais informação: ciabrincantesdecirco@gmail.com / @ciabrincantesdecirco