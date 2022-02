GERE Mata Norte inaugura hoje Escola Estadual no Presídio de Itaquitinga

A Gerência Regional de Educação Mata Norte inaugura, hoje (16), a Escola Estadual Professor Paulo Freire, no presídio de Itaquitinga, localizado no município de Itaquitinga.

Inicialmente a unidade tem 179 estudantes matriculados com 8 turmas para alfabetização. O funcionamento será de segunda à sexta -feira, no horário das 8hs as 15h30. Essa é a 63 unidade de ensino na Mata Norte.

“Já oferecemos o projeto Remissão pela Leitura que oferece a redução da pena para os detentos por meio da leitura. Agora ficamos felizes em ampliar o acesso à educação. Inicialmente será ofertada aula de alfabetização, mas posteriormente a expectativa é oferecer o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, desde que haja demanda para isso”, comenta a Gerente Regional Edvania Arcanjo.