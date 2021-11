Gestão da Coaf em PE será destaque no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias

O Brasil possui 1.613 cooperativas rurais. Em 2020, responderam por um faturamento de R$ 35 bilhões. A Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf) é um desses negócios responsáveis pela pujança do segmento nacional. Com duas unidades no Estado, sendo uma de venda de insumos agro e a outra produtora de açúcar, etanol, energia, tem estimulado mais agricultores a plantarem cana, elevando o social e ambiental no campo por meio de sua governança atuante e profissional. A Coaf tem chamado atenção no Brasil e foi convidada para participar do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias (Enca), na terça-feira (16) e quarta-feira (17) em Campinas/SP.

Alexandre Andrade Lima, presidente da Coaf, será um dos palestrantes do Enca. O evento será em formato presencial, mas terá sua transmissão também de forma virtual. Dentre os focos do Enca, será tratado este ano sobre o conceito ESG. É uma sigla em inglês para tratar das práticas ambientais, sociais e governança das empresas. “O ESG é uma das nossas prioridades e têm sido praticadas pela Coaf”, afirma Lima.

O dirigente pernambucano palestrará no Enca junto com gestores de outras importantes cooperativas brasileiras na próxima quarta-feira (17), às 9h25, no painel verticalização e internacionalização das cooperativas – um caminho sem volta. Por sinal, a Coaf, juntamente com outras usinas cooperativadas de Pernambuco e Alagoas, está em fase final para a criação e operação da primeira central sucroenergética cooperativista do Nordeste, o que vai potencializar os negócios dentro e fora da região Nordeste e do Brasil.