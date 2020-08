Giral promove concurso literário e artístico em Glória do Goitá

Em tempos tão preocupantes e difíceis ao setor artístico quanto o atual, O ONG Giral – Desenvolvimento Humano e Local promove a primeira edição do Concurso Literário Artístico Professora Graça Beltrão que vai premiar os melhores trabalhos nas modalidades de desenho, produção textual e fotografia. O tema é “Os aprendizados de 2020”. As inscrições são gratuitas.

Crianças e adolescentes, com idades entre 6 a 17 anos, matriculados no Giral em 2020, estudantes e professores da rede pública de ensino de Glória do Goitá podem se inscrever. As inscrições estão abertas de 17 de agosto a 30 de setembro de 2020, de forma online. Também serão aceitas inscrições presenciais, na sede do Giral, com entrega do material que vai concorrer à premiação em envelope lacrado.

No dia 13 de outubro, durante a inauguração da Biblioteca Professora Graça Beltrão, serão anunciados os grandes vencedores. A premiação para os primeiros colocados de cada categoria será um smartphone. Os segundos e terceiros colocados ganharão um kit educativo/pedagógico. Todos os participantes terão certificado.

A competição faz parte da programação das comemorações de 13 anos do Giral e tem por objetivo incentivar e promover produções artísticas, literárias e fotográficas de estudantes e professores.

Graça Beltrão

Professora aposentada da rede estadual e municipal de Olinda, Graça Beltrão sempre foi uma entusiasta do trabalho e de toda a equipe do Giral. Ela faleceu em maio de 2020, com suspeitas de Covid-19. É a homenageada do prêmio e com o nome da nova biblioteca da organização.

SERVIÇO

1° Concurso Literário Artístico Professora Graça Beltrão

Inscrições: de 17 de agosto a 30 de setembro de 2020

Presencial: Sede do Giral (Rua das Orquídeas, 148, Bairro Santa Felicidade, Glória do Goitá)

Online categoria estudante: https://bit.ly/GiralCategoriaEstudante

Online categoria professor: https://bit.ly/GiralCategoriaProfessor

Data da premiação: 13 de outubro de 2020.