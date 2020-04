Glória do Goitá adota medidas para distanciamento social na rua da lotérica

A Prefeitura de Glória do Goitá, através do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, adotou novas medidas de combate ao Covid-19 entre eles o isolamento total da Rua 15 de Novembro, centro da cidade, onde fica a Lotérica Glória.

O local foi marcado com setas no chão indicando a distancia social entre as pessoas. Outras medidas adotadas foram a recomendação obrigatória do uso de máscaras pelos moradores e na fila da Lotérica onde esta será organizada pelos agentes da vigilância em saúde bem como Órgãos públicos municipais e os estabelecimentos privados, que estejam autorizados a funcionar de forma presencial. Ficam obrigados a exigir o uso de máscaras, mesmo que artesanais, pelos seus servidores, clientes, empregados e colaboradores.

AGRICULTURA/ A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, em parceria com o IPA(Instituto Agrônomo de Pernambuco), vem realizando o Projeto Reforço Nutricional II, com 242 família de alunos da Escola Santos Paes sendo beneficiadas.

Nas atividades diárias, a Secretaria tem tomado todas as medidas de higiene necessárias, com o uso álcool 70%, máscaras para a equipe de Apoio, Seguranças, zeladores, Equipe de eventos e para todos os profissionais que permanecem trabalhando.