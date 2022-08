Glória do Goitá: caminhoneiro morre eletrocutado, após caçamba encostar em fio de alta tensão

O caminhoneiro, Alexsandro Silva de Oliveira, 47 anos, morreu eletrocutado, na manhã de hoje (08), no município de Glória do Goitá.

A vítima estava prestando serviço para a empresa FRF Engenharia, responsável pela construção da Rodovia PE-077, que interliga a sede de Glória do Goitá ao Distrito de Apoti.

A descarga elétrica aconteceu quando o motorista foi descarregar uma caçamba de barro no antigo lixão do município e a caçamba encontrou na rede de alta tensão. O caminhoneiro ainda tentou sair do veículo que ficou em chamas, mas não resistiu e veio a óbito no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, do Recife.