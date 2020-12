A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá através da atual prefeita Adriana Paes (PSD) , conquista o prêmio SELO UNICEF 2020.

Esta é a segunda vez que o município de Glória do Goitá recebe o Prêmio Selo Unicef. Um reconhecimento da gestão e equipe pelas boas práticas de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes na educação, saúde e proteção no município.

Confira o resultado geral> http://www.selounicef.org.br/resultados-geral