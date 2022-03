Glória do Goitá fecha lixão e catadores recebem auxílio e cestas básicas

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes realizou sábado (05), a entrega de cestas básicas e deu início ao pagamento do auxílio emergencial eventual (Bolsa Catador), no valor de R$550,00 aos catadores de lixo reciclável do município.

À gestora da Capital do Mamulengo se reuniu com os catadores na Sede da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude. Durante o encontro Adriana Paes informou à todos que o lixão foi desativado definitivamente, encerrando assim suas atividades após recomendação do Ministério Público de Pernambuco. E que à Gestão Municipal irá todo apoio necessário aos catadores.

Todo lixo agora será selecionado através da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Glória do Goitá. Os cooperados já passaram por capacitação, treinamento e receberam EPI’s para uso durante os trabalhos de coleta na cidade.

A Prefeitura Municipal já disponibilizou um local equipamentos para correta seleção do lixo reciclável em parceria com o Governo do Estado.

O lixo não reciclável está sendo encaminhado ao Aterro Sanitário de Igarassu.