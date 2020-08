Glória do Goitá ganha sala regional do Senai

O município de Glória do Goitá, Zona da Mata Norte, a 66 km do Recife, ganha nesta segunda-feira, (03), a Sala de formação profissional Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

A inauguração será às 16h, na Secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho E Juventude, centro da cidade e faz parte das comemorações dos 143 anos de Emancipação Política de Glória do Goitá.

A cerimônia contará com a presença da prefeita Adriana Paes, do ex-prefeito Djalma Paes, do diretor do SENAI Daniel Fagundes, do secretário Acadêmico Jean Gomes e professor do Serviço de Aprendizagem Gustavo Henrique. Além dos representantes das fábricas Nissin Miojo, WHB, TotalPlast e do jovem Luiz Miguel aluno do curso representando os demais. Tudo será transmitido ao vivo pela internet na página oficial da prefeitura no facebook.

A Sala terá o nome de governador Eduardo Campos, uma homenagem pelo trabalho e empenho do governador em levar ao interior do Estado o Desenvolvimento Econômico. Outro homenageado será o ex-prefeito de Glória do Goitá Djalma Paes por ter lutado e trazido junto com Eduardo Campos o Distrito Industrial desenvolvendo e gerando emprego e renda para o município.

Fruto de uma parceria entre Prefeitura Municipal por meio do Gabinete de Projetos e SENAI, a Sala de formação profissional será referência na região. E

tem como objetivo qualificar jovens de Glória do Goitá e cidades vizinhas para trabalharem nas fábricas do Distrito Industrial do município, localizado as margens da rodovia PE050.

Neste primeiro momento, será ofertado o curso de Eletricista Industrial, que será proporcionado gratuitamente pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Ações Estratégicas.

A primeira turma será formada por 25 jovens, os mesmos foram encaminhados pela Prefeitura para passarem por um processo seletivo, tendo à frente o RH da Nissin Miojo que tem feito parte deste processo desde o início, mas, todas as demais indústrias também fazem parte deste projeto.

No curso de qualificação de Eletricista Industrial o estudante sai preparado para fazer montagem e manutenção de instalações elétricas em baixa tensão e de sistemas elétricos de máquinas e equipamentos.

Destaca-se que dos vinte e cinco jovens selecionados, nove deles estarão ligados diretamente a Nissin, sendo Jovem Aprendiz.

Fotos: Divulgação/Prefeitura