Glória do Goitá monta estrutura para ampliar vacinação contra à COVID

Nesta segunda-feira (26), o município de Glória do Goitá da início a mais uma etapa para vacinação contra à Covid-19.

A Prefeitura através da Secretaria de Saúde, montou na Praça de Eventos Joaquim Nabuco uma grande estrutura para ampliar a vacinação idosos acima de 60 anos.

O atendimento ao público alvo, terá início na das 08 às 13h.

De acordo com o secretário de Saúde Arthur Mizura, diversos profissionais de saúde estarão à postos para melhor atender os Glorienses.

A vacinação no formato Drive Thru no terminal rodoviário da cidade, continua sendo realizada, para idosos acima de 60 anos com a segunda dose do imunizante.

VACINÔMETRO

Glória do Goitá 24.04

Trabalhadores de saúde

D1= 514

D2= 474

Idosos 85 +:

D1= 276

D2= 13

75 a 79:

D1= 507

D2= 347

70 a74:

D1= 720

D2= 429

65 a 69:

D1= 731

D2= 51

60 a 64:

D1= 600

D2= 2

Total de Vacinados 3.684

Doses aplicadas 5.081