Glória do Goitá, Nazaré da Mata e Goiana vacinam pessoas com comorbidades

O município de Glória do Goitá deu início, no Polo Praça de Eventos centro da cidade a vacinação para o grupo de comorbidades entre 55 a 59 anos, será necessário apresentar formulário médico comprovando a comorbidade para então poder se vacinar.

O formulário será disponibilizado em toda rede municipal de saúde. Além do formulário é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Esses serão vacinados na sua totalidade a partir de 18 anos.

A vacinação está sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 08 às 13h, no Polo Praça de Eventos.

A Prefeitura de Nazaré da Mata,através da Secretaria de Saúde, realizará amanhã, mutirão para vacinar contra a Covid-19 pessoas com alguns tipos de comorbidades. O evento acontecerá na Praça do Frevo, das 8 às 16 horas.

O município de Goiana inicia a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades, na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade, conforme o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que indica quais grupos devem ser priorizados.

Na última remessa de vacinas encaminhada pelo Ministério da Saúde e distribuída pelo governo do Estado, chegaram na nossa cidade 145 doses da AstraZeneca/Fiocruz para serem aplicadas como primeira dose nesse público com comorbidades, um quantitativo abaixo do esperado.

O agendamento já pode ser feito por meio do Disk Vacina Covid ou presencialmente em alguma das 24 unidades de saúde do município. Os acamados com comorbidades podem agendar a vacinação em domicílio.

Nessa primeira fase são vacinados nesses três municípios: Transplantados, Pessoas que fazem Hemodiálise , Síndrome de Dow, Pessoas vivendo com HIV, Obesidade mórbida, Gestantes e puérperas com conformidades