Glória do Goitá promove 2ª Feirão de Mamulengo

A Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goit está promovendo o 2ª Feirão de Mamulengo, no período de 20 de junho a 04 de julho, com uma grande promoção.

O 2ª Feirão de Mamulengo vai trazer grandes novidades neste segmento, pois os artesãos e artesãs do Museu do Mamulengo estão produzindo bastante para oferecer uma grande diversidade de bonecos. O link do catálogo está na Bio do Instagram: @museudomamulengo.

No dia 30 de junho terá um sorteio: 1 mala de Mamulengo e cinco bonecos. Outras informações com a equipe de vendas pelo: 081 9 9993-0139.

PROGRAMAÇÃO:

20 DE JUNHO – ABERTURA: Oficina e Espetáculo de Mamulengo com o Projeto “80 anos do Mestre Zé de Vina – o derradeiro ato” (FACEBOOOK).

23 DE JUNHO – Live com artesãos e artesãs do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá – 19h (INSTAGRAN).

27 DE JUNHO – Live com o Museólogo Gilvanildo Ferreira e convidados – 19h (FACEBOOK).

30 DE JUNHO – Sorteio da Mala de Mamulengo (INSTAGRAM).

04 DE JULHO – ENCERRAMENTO: Live de agradecimento com balanço geral do feirão. (FACEBOOK E INTAGRAM).