Glória do Goitá qualifica mulheres para o mercado de trabalho

Em uma parceria com o Senac a Prefeitura de Glória do Goitá através da secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventude e Sala do Empreendedor está qualificando através de cursos, diversas mulheres do município.

Nesta segunda-feira (09), tiveram início as aulas de unhas decoradas e maquiagem básica, na carreta do Senac, instalada na Praça do Cristo Redentor, ao lada da Prefeitura Municipal. Marcaram presença o secretário de Políticas Sociais, Rafael Santos, Margarida Emília, coordenadora da Sala do Empreendedor e Lucyellem Albuquerque, coordenadora pedagógica do Senac – Vitória de Santo Antão. Devido a pandemia, as aulas acontecem em dois horários manhã e tarde seguindo os protocolos sanitários como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.