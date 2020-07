Glória do Goitá realiza aração de terras nas propriedades rurais

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Ações Estratégicas de Glória do Goitá, vem disponibilizando, o serviço de aração de terras nas propriedades rurais. O objetivo é incentivar e fortalecer ainda mais a agricultura no município e principalmente neste momento de enorme crise devido a pandemia devido o covid-19.

Essa ação vem sendo desenvolvida para ajudar o produtor na organização e cultivo dos alimentos de suas propriedades na época do plantio.Foram contempladas as comunidades: Chã de amoras, Anaxis, Maribondo, Malícia, Araçá, Canavieira, Guilherme, Poças, Caldeirão, Espíndola, Terra Nova, Camará, Boa Vista, Manteiga, Tapera, Mocó, Lagoa do Veado, Alto do Cagado, Jucuri, Laços, Briosa e outras circunvizinhas.

O objetivo é que esse serviço alcance todo o município. Para mais informações, é importante o cidadão gloriense procuras ou entrar em contato com a Secretaria responsável.