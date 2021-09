Glória do Goitá realiza mutirão da 2ª dose das vacinas para indústrias

Entre os dias 01 e 02/09, a Prefeitura de Glória do Goitá através da secretaria de Saúde, realiza um mutirão da segunda dose contra à Covid, para os funcionários do Distrito Industrial das empresas Nissin Foods do Brasil, WHB – Fundição e Totalplastic.

O mutirão será realizado no Ginásio municipal Fábio Barbosa de Carvalho, ao lado do terminal rodoviário de Glória do Goitá, no horário das 08 às 16h.

De acordo com a secretaria de Saúde 1.313 pessoas serão imunizadas com a segunda dose.

No mesmo mutirão serão imunizados com a segunda dose, público em geral e retardatários. Documentos necessários apenas o cartão de vacina Covid.

Com relação a primeira dose a vacinação segue para pessoas com 18 anos ou mais, e 12 a 17 anos com comorbidades. Para esse público a vacinação acontece de segunda a sábado, no Drive Thru, terminal rodoviário, polo praça Joaquim Nabuco e polo Distrito de Apoti, nos horários das 08 às 12h. Nas quartas-feiras no polo praça Joaquim Nabuco, a vacinação acontece a noite das 18 às 21h.

Documentos necessários: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Glória do Goitá já vacinou com a primeira dose 16.813 pessoas e imunizadas com a segunda dose 5.389 pessoas, totalizando 22.202 doses aplicadas.